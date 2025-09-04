Se invita a la comunidad a participar del próximo plenario del Consejo Municipal de Discapacidad

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, invita a la comunidad a participar del próximo plenario del Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDI), que se realizará el miércoles 10 de septiembre a las 17.30 horas en el Centro de Salud Municipal, ubicado en la calle 12 de Octubre 951.

La convocatoria se enmarca en la ordenanza municipal N° 3.748, que regula el funcionamiento del Consejo Municipal de Discapacidad. Este espacio garantiza la participación de organizaciones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias, junto con representantes del Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante.

El encuentro tiene por objetivo promover el diálogo, la planificación y la definición de acciones conjuntas en beneficio de las personas con discapacidad, consolidando a Ushuaia como una ciudad cada vez más inclusiva y accesible.