La Municipalidad de Ushuaia participó del acto por el “Día Nacional del Inmigrante”

La Municipalidad de Ushuaia participó, en la Plazoleta del Monumento al Inmigrante, del acto por el “Día Nacional del Inmigrante” junto a Fuerzas Armadas, de Seguridad, Ex-Combatientes, autoridades del Gobierno Provincial, representantes de las diversas colectividades y vecinos y vecinas.
De la ceremonia participaron la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia (ACEDU), la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina, el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra y el concejal Nicolás Pelloli. Dicho acto, conmemora cada 4 de septiembre por el Decreto N° 21.430 establecido por Perón en el año 1949, la llegada de migrantes durante el Primer Triunvirato en 1812. Asimismo, durante la jornada se realizaron entrega de certificados de reconocimiento a vecinos y vecinas por su papel como referentes dentro de las diversas colectividades.


Omar Becerra detalló que “celebramos en esta jornada la diversidad, riqueza cultural y fusión de costumbres que las y los inmigrantes han aportado en la construcción colectiva de nuestra identidad. Desde la gestión municipal, abrazamos a todas y todos aquellos que han elegido nuestras tierras para forjar su futuro con sueños y esperanzas”.


Por su parte la presidenta de ACEDU, Ana María Manzur, recordó que “en este día, recordamos a nuestros abuelos, abuelas, padres, madres y familias que decidieron abandonar su tierra natal en la búsqueda de un futuro más próspero en Argentina y Ushuaia. Desde la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia, celebramos esta identidad del migrante, manteniendo la historia viva desde la cultura, la danza y las comidas”.

