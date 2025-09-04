Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

El programa “Té Acompaño” continua su propuesta en Ushuaia con una nueva edición de primavera

El programa “Té Acompaño” continua su propuesta en Ushuaia con una nueva edición de primavera, invitando a las personas mayores de la ciudad a compartir una tarde de encuentro, diálogo y acompañamiento en un clima de cercanía y calidez.

Durante septiembre se llevarán adelante dos jornadas abiertas y gratuitas. La primera será el sábado 6 de septiembre, de 15 a 18 horas, en el Jardín N°8 “Caminitos de Colores” en la calle Facundo Quiroga 1720. El segundo encuentro se realizará el sábado 20 de septiembre, de 15 a 18 horas, en el Jardín N°24 “Valle de Andorra” en la calle Alcira Cabrera y Cabo San Pío.

Esta propuesta promueve el encuentro, escucha y contención, donde se fortalezcan los lazos comunitarios y se valorice el rol de las personas mayores en la vida social de cada barrio, consolidando instancias de integración, promoviendo el bienestar y el acompañamiento en cada etapa de la vida.

Las jornadas contarán con meriendas compartidas, actividades recreativas y espacios de conversación pensados para favorecer la cercanía y el intercambio. La iniciativa se desarrolla con la articulación del Ministerio de Jefatura de Gabinete, organizaciones barriales y equipos técnicos, con el propósito de acercar propuestas concretas y accesibles a toda la comunidad.

