Operativo invierno: personal y maquinaria del municipio de Ushuaia trabajan en toda la ciudad

En el marco del Operativo Invierno la Municipalidad de Ushuaia lleva adelante trabajos de despeje de nieve y acondicionamiento de la red vial en distintos sectores de la ciudad, para garantizar la transitabilidad vehicular y peatonal.

Desde la Secretaría de Planificación e Inversión Pública se informó que en las primeras horas de este miércoles, una vez finalizadas las precipitaciones más intensas, se avanzó con la dispersión de sal en el circuito vial primario.

Además, personal municipal intervino con maquinaria propia en Andorra, Dos Banderas, Escondido, Obrero, Ñires, ATE y Ecológico, entre otros barrios.

Paralelamente, se realizó la limpieza de escaleras, veredas y otros espacios de uso comunitario.

El Municipio dará continuidad a estas tareas a lo largo de la jornada en función de la intensidad de las nevadas.