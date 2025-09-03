Llega a Cerro Castor el Winter Ford Experience: una aventura inmersiva en plena temporada de nieve

Este sábado 6 de septiembre, Cerro Castor será escenario de una jornada única con el Winter Ford Experience, una activación de marca que combina deporte, tecnología, gastronomía y lifestyle en el centro de esquí más austral del mundo. Las intensas nevadas de las últimas horas, visten de blanco la montaña y anticipan un evento espectacular en un entorno imponente.

El Winter Ford Experience propone una experiencia integral pensada para los amantes del outdoor, el motor y la adrenalina. Desde las 10:00, el evento se desarrollará en dos sectores de la montaña con actividades diferenciadas: un test drive en la zona del valle (base del Cerro) y una competencia de freestyle en el Castor Park a 420 metros de altura. Ambas propuestas están diseñadas para conectar con el espíritu libre de la montaña y mostrar el ADN de Ford en condiciones extremas.

TEST DRIVE EN EL VALLE – 10:00 HS

La jornada comenzará con la acreditación y test drive en la base del cerro, más precisamente en zona del valle, en cercanías de la Telesilla del Río. Una pista especialmente diseñada al estilo Silverstone, adaptada al terreno fueguino, pondrá a prueba las capacidades de las Ford Ranger Raptor, F-150 Raptor, Bronco y Bronco Sport, conducidas por pilotos profesionales de Ford Performance. El circuito cuenta con sectores técnicos, off-road con nieve y hielo, boxes exteriores y una estética visual de competición.

Los interesados en realizar el test drive pueden inscribirse hasta el jueves 4 de septiembre a través del siguiente link: Formulario de inscripción

DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA VIP – 13:00 HS

A mediodía, los participantes del test drive podrán disfrutar de una exclusiva experiencia gourmet de la mano del reconocido chef Lele Cristóbal, del emblemático Café San Juan. La propuesta incluye sabores fueguinos y recetas al fuego, con opciones vegetarianas y sin TACC. Entre los platos destacados: sopa de zapallos al rescoldo, churrasquito de merluza negra, cordero adobado al asador, y un imperdible tiramisú de Baileys de postre.

RED BULL “BEST TRICK” EN CASTOR PARK – 14:30 HS

A las 14:00, la acción se traslada a Cota 420 con la competencia de freestyle en el Castor Park, en colaboración con Red Bull. Una pista de nieve especialmente diseñada será el escenario para que riders locales y profesionales desplieguen su talento. El evento contará con producción audiovisual de alta calidad, tomas FPV y cámaras de acción, generando contenido ideal para redes sociales y medios digitales.

Importante: el acceso a este sector requiere pase a medios de elevación y solo podrán ingresar esquiadores o snowboarders.

Los riders interesados pueden inscribirse hasta el sábado 6/9 a las 10:00 hs en el siguiente link: Formulario de inscripción

CIERRE Y PREMIACIÓN – 16:30 HS

La jornada culminará con la entrega de premios a las 16:30 hs, celebrando el espíritu competitivo y la conexión con la montaña en un entorno natural inigualable.

¡Cerro Castor y Ford te esperan este sábado con nieve fresca, acción y aventura al máximo nivel!