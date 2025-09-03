La Municipalidad de Ushuaia realizó una charla sobre prevención de cáncer para trabajadores y trabajadoras

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Subsecretaría de Gestión Integral del Recurso Humano, organizó de manera conjunta con la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral y la Dirección de Desarrollo del Talento Humano, un encuentro con profesionales de la salud para abordar con los trabajadores y trabajadoras municipales “cómo prevenir los distintos tipos de cáncer”.

El encuentro tuvo lugar en el sum del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, contó con la participación de 160 empleados municipales, quienes pudieron interiorizarse sobre las principales medidas de prevención y detección temprana de esta enfermedad.

La formación estuvo a cargo de las doctoras; Verónica Baro y Florencia Sarru de la Clínica San Jorge, quienes brindaron una exposición clara y accesible, generando un espacio de consultas en el que se destacó la activa participación de los presentes.

Desde las áreas organizadoras destacaron la importancia de continuar desarrollando este tipo de instancias que promueven el cuidado de la salud, la concientización y la prevención en los trabajares y las trabajadoras municipales. Motivo por el cual aclararon que “la prevención, es la herramienta más valiosa que tenemos para cuidar nuestra salud y mejorar la calidad de vida”.