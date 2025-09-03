La Municipalidad de Ushuaia inauguró este miércoles la primera cancha de tejo techada de la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes, inauguró este miércoles la primera cancha de tejo techada de la ciudad, en el marco de las actividades organizadas por el mes de los jubilados y jubiladas.

Del acto participaron la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Gabriela Muñiz Sicardi; los concejales Yésica Garay y Nicolás Pelloli; la presidenta del IMD, Liliana Gavilán; la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez; referentes del equipo municipal de Newcom, Lorena Godino y Gustavo Gutiérrez; como así también jugadores de tejo, vecinos y vecinas.

Durante la inauguración, Gavilán resaltó que “se trata de la primera cancha techada de la ciudad, pensada y construida por trabajadores y trabajadoras municipales, lo cual es un verdadero orgullo”.

Además, subrayó que “el espacio estará abierto a toda la comunidad y su uso se organizará como en el resto de los espacios deportivos municipales, en una agenda compartida con distintas disciplinas”.

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó que “cumplimos con una demanda histórica de nuestros adultos mayores, y nada mejor que el contexto del mes del jubilado para inaugurar este espacio deportivo y recreativo”.

La inauguración se realizó en el marco de la semana de actividades coorganizadas entre el Instituto Municipal de Deportes y la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, en homenaje a jubilados y jubiladas de la ciudad.

Este nuevo espacio deportivo representa un paso más en la construcción de una Ushuaia con más oportunidades de encuentro, inclusión y bienestar para todas y todos.