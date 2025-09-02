La Municipalidad de Ushuaia continúa con los trabajos de mantenimiento y reparación en la vía pública

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Subsecretaría de Coordinación y Gestión de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, continúa con los trabajos de mantenimiento y reparación en la vía pública, en horarios diurnos y nocturnos enmarcados en el Plan de Bacheo.

Desde el área informaron que se está aprovechando al máximo las buenas temperaturas, para salir con maquinaria y personal municipal; detectar el pavimento dañado, avanzar con las tareas de recuadro, limpieza y luego volcar la biomezcla de asfalto en frío.

En tanto, se hicieron trabajos en la Avenida San Martín y Godoy, Mar de Hoces, Onas y Gobernador Campos, Gente del Sur y Magallanes, y en las intersecciones de Aldo Motter y Alem.

Cabe mencionar que estos trabajos continuarán en forma simultánea durante el día y la noche en diferentes sectores de la ciudad, motivo por el cual se solicita a los vecinos y vecinas que circulan por las zonas de trabajo, lo hagan con precaución, para proteger a los trabajadores y trabajadoras que se abocan a estas tareas de mantenimiento para mejorar la seguridad vial.