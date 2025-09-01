La Secretaría de Cultura y Educación acompañó una nueva jornada de la competencia de freestyle “Viento Sur”

La Coordinación de Juventudes de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañó este viernes en la Casa de las Juventudes una nueva jornada de la competencia de freestyle “Viento Sur”.

Dicha propuesta, organizada por el referente cultural Matías Hernández y cuenta con más de 10 encuentros en la Casa de las Juventudes, reunió a más de 40 competidores y competidoras en formato de batallas 1 vs 1 ante más de 120 jóvenes que disfrutaron de esta competencia que retrata lo mejor de la escena urbana local.

Agustín Monzón, coordinador de Juventudes, detalló que “siguiendo con esta decisión política de la gestión, la Casa de las Juventudes continúa consolidándose como un punto de referencia para la cultura urbana de la ciudad. Este tipo de actividades responde directamente a la visión del intendente, que entiende la cultural juvenil no solo como entretenimiento, sino también como una herramienta de inclusión, de construcción de identidad y de proyección de talentos locales”.