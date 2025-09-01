La Coordinación de Juventudes realizó una reunión junto a delegados y delegadas de los colegios secundarios que participarán del Ushuaia Joven

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Coordinación de Juventudes, llevó adelante en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi una reunión junto a delegados y delegadas de los colegios secundarios que participarán de la 25° edición del programa Ushuaia Joven.

Durante la reunión, que busca apuntar los detalles finales de esta propuesta municipal con competencias deportivas, recreativas, culturales y artísticas, las y los delegados dialogaron junto al coordinador de Juventudes, Agustín Monzón, con el objetivo de ajustar detalles referidos a la apertura y reforzar el rol de representación que cumplen en sus colegios.

Agustín Monzón, coordinador de Juventudes, explicó que “siguiendo la línea que nos propone el intendente Walter Vuoto, continuamos impulsando instancias para que las y los jóvenes se sientan parte activa de la construcción de la ciudad”.

“El rol de las y los delegados responde a esta visión de garantizar que las decisiones e información circulen, haciendo sentir a las y los estudiantes como protagonistas de este proceso colectivo” concluyó Monzón.