Un trágico incendio registrado en el barrio Peniel 1 en Andorra en Ushuaia, dejó como saldo la muerte de tres hermanos adolescentes..

De acuerdo a informaciones que publica Crónica Fueguina en sus redes de Instagram, el siniestro ocurrió en las últimas horas del lunes y afectó la vivienda familiar. Los padres de los jóvenes lograron salir en un primer momento, pero según testigos, volvieron a ingresar a la casa en un intento desesperado por rescatar a sus hijos. Fue en ese momento cuando se produjo la explosión de una garrafa.

La pareja resultó con heridas de consideración y fue trasladada al Hospital Regional de Ushuaia con quemaduras de distinto grado.

El hecho generó profunda conmoción en la comunidad. Vecinos del sector expresaron que el barrio carece de red de agua, una situación que vienen reclamando a la DPOSS desde hace más de un año sin obtener respuestas. “Si tuviéramos agua, quizás se podría haber hecho algo más para contener las llamas”, señalaron algunos de ellos con evidente malestar.

Las causas del incendio aún son materia de investigación.

Desde Instagram, la Municipalidad de Ushuaia a través de Atención al Vecino expresaron: «Con profundo pesar, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de quienes perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel I.

En este momento de dolor, acompañamos con nuestro cariño y solidaridad, y ponemos a disposición los recursos necesarios para brindar apoyo».

Fuente: Ig de Crónicas Fueguinas, CFMedios, La Municipalidad de Ushuaia