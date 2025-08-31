La Municipalidad de Ushuaia realizó la limpieza y retiro de residuos voluminosos en el barrio Peniel

La Municipalidad de Ushuaia realizó un operativo de limpieza y retiro de residuos voluminosos en el barrio Peniel, en el que participó personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y al que se sumaron vecinos y vecinas del sector.

El responsable del área de Ambiente, David Ferreyra, señaló que “continuamos realizando este tipo de intervenciones en los barrios de la ciudad, con el objetivo de contribuir con una mejor la calidad de vida de la comunidad”.

“Como sucede cada vez que realizamos estas tareas los vecinos y vecinas se sumaron y mostraron una gran predisposición para colaborar”, remarcó el funcionario.

Finalmente, Ferreyra recordó que “vamos a continuar concretando estas iniciativas llegando a toda la ciudad de acuerdo a un cronograma que ya tenemos establecido”.