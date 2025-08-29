El Municipio de Ushuaia destacó el acompañamiento a la presentación del libro sobre el “Gaucho” Rivero

Tras la presentación del libro “El gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas” del periodista Jorge Giles, que la Municipalidad de Ushuaia realizó en la sede del SOEM, la subsecretaria de Gestión Integral del Recurso Humano del Ejecutivo de la ciudad, Gabriela Borre, sostuvo que “el balance es profundamente positivo” ya que “venimos trabajando con varias capacitaciones sobre la Cuestión Malvinas”.

Tras recordar que estas acciones se enmarcan en la Ley Nacional 27.671 a la que adhirió el Municipio, destacó que en la presentación y posterior charla “participaron más de 250 trabajadores y trabajadoras municipales”.



Además, mencionó que también “estuvieron presentes docentes y alumnos del último año de la escuela Las Lengas”, y destacó “el gran compromiso con esta política de Estado de los participantes”.



“Con gran respeto compartimos un espacio de reflexión de la mano del autor, quien nos transmitió en su relato épico la heroica resistencia de Antonio Rivero”, remarcó Borre, y por último destacó que “con patriotismo y astucia el ‘Gaucho’ Rivero enfrentó la embestida de los británicos quienes aun siendo superiores en tropas, en armamento y en experiencia bélica, no lograron doblegar la dignidad de un sentimiento patriótico que dio origen a la Causa Malvinas”.