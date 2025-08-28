 Ushuaia avanza con un plan meticuloso de bacheo en las arterias más transitadas de la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Subsecretaría de Coordinación y Gestión de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, continúa con los trabajos diarios de mantenimiento y reparación en la vía pública, a fin de contribuir con la seguridad vial.

La subsecretaria de Coordinación y Gestión de la Obra Pública, Irupe Petrina informó que “ya saliendo de la veda invernal, estamos aprovechando en forma diaria para trabajar de manera meticulosa, detectando el pavimento dañado, se recuadra el área a reparar, se limpia y, posteriormente, se rellena con una biomezcla de asfalto en frío”.

En tanto, explicó que el material es compactado para asegurar una mayor durabilidad y resistencia, garantizando una reparación efectiva y de calidad.

Asimismo, en el marco de “las tareas que son parte del plan de mejora y conservación de las calles de la ciudad, estamos priorizando las arterias más transitadas, esta semana intervenimos las calles Soldado García, Soldado Sevilla, Alem al 400, Le Martial y Magallanes, Gente del Sur, entrada al Club de Campo, Armando Mutto (camino al aeropuerto viejo), Congreso Nacional, Facundo Quiroga, Alfredo Palacios, Eva Perón, Perito Moreno, Ascasubi, Fuegia Básquet, 12 de Octubre, Pastor Lawrence 1021, Santa Fe y San Luis, entre otras”.

De la misma manera, la funcionaria municipal solicitó a los vecinos y vecinas que circulan por las zonas de trabajo, lo hagan con precaución, para proteger a los trabajadores y trabajadoras que se abocan a estas tareas de mantenimiento para mejorar la seguridad vial.