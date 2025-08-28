La Municipalidad de Ushuaia encabezó la décima reunión ordinaria del Consejo Asesor de Seguridad Vial, con el objetivo de trabajar en una agenda que fue propuesta por vecinos y vecinas de diferentes barrios de la ciudad, a fin de contribuir con la seguridad en la ciudad.

El encuentro estuvo presidido por el subsecretario de Gobierno, Alejandro Ledesma, el concejal, Gabriel De La Vega, subsecretaria de Seguridad Urbana, Nancy Jodurcha, concejal Nicolás Pelloli, jueza del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, Silvina Oyarzún, jefe de programa Policía Municipal, Pedro Colman, director de arquitectura de la Secretaría de Planificación e Inversión, Silvia Trifilio, subdirector de Estudio y Planificación de la Seguridad Urbana, Facundo Conil, Fabián Lara en representación de la Asociación de Taxis, Martín Menci de Defensa Civil de Ushuaia, asesores de concejales; Belén Montes de Oca, Fernando Oyarzun, Laura Ávila, Valter Tavarone, Vladimir Espeche, vecinos y vecinas.

Allí, representantes del barrio 30 Viviendas plantearon la importancia de conservar, y poner en valor un espacio verde mediante la creación de una plaza.

Además, hubo análisis y evaluación sobre el cambio de sentido de circulación de las calles de Congreso Nacional y vías aledañas, como así también en un sector del barrio Islas Malvinas. Se ahondó en el estudio de la solicitud de la colocación de reductores en inmediaciones de Escuela Experimental Provincial Los Calafates, Fueguina Basket y Tolhuin. Guardarraíl sobre Alem 3768, y la colocación de espejos parabólicos en intersección de Islas de los Estados y Neuquén.