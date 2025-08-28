La Municipalidad de Ushuaia acompañó la presentación del libro sobre la historia de Antonio “Gaucho” Rivero

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Asuntos de Malvinas y la Secretaría de Cultura y Educación llevaron adelante la presentación del libro sobre la historia de Antonio “Gaucho” Rivero, perteneciente al periodista Jorge Giles.

Con una destacada convocatoria, el encuentro se extendió por más de una hora en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) y se caracterizó por ser una charla amena entre el escritor y el público de diferentes generaciones.

El secretario de Asuntos de Malvinas, Dante Asili indicó que “en el marco de las capacitaciones que ofrece el municipio, se extendió invitaciones a diferentes áreas y contamos con la grata presencia de adultos mayores, estudiantes de cuarto año de la Escuela Experimental Municipal y esta combinación generacional demostró el interés que despierta el tema en distintos sectores de la comunidad”.

El funcionario observó con buenos ojos ahondar en “el conocimiento de cómo fue el primer desembarco y poblamiento argentino en Malvinas, cómo se construyó el pueblo que luego nos fue arrebatado”.