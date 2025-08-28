Instituciones ushuaienses podrán solicitar el uso de los espacios deportivos municipales al aire libre

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Ushuaia comunica que los clubes, federaciones, asociaciones y público en general, que deseen solicitar los espacios deportivos municipales al aire libre para su uso en el segundo semestre, podrán hacerlo hasta el 02 de septiembre a través del correo electrónico: institutomunicipaldedeportes@ushuaia.gob.ar .

Están a disposición el estadio municipal Hugo Lumbreras, la pista de atletismo “Cabezón” Oyarzún, la cancha de rugby Agustín Pichot, la cancha de fútbol “Cocol” Gómez y las canchas de tenis.

En el mail debe mencionarse el nombre y apellido de la persona que realiza la solicitud, club, asociación o federación, y se debe detallar el día, horario y espacio deportivo de interés.