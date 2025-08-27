La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante en distintos barrios de la ciudad los talleres “Escucha Activa”, espacios de participación comunitaria que se enmarcan en una política pública que el Ejecutivo de la ciudad desarrolla a través del Centro de Acción Legal Comunitaria (CALC).

Los talleres consisten en reuniones donde se dialoga sobre la vida comunitaria, la relación entre vecinos, las necesidades de obras, el estado de los servicios y los reclamos, proyectos y propuestas que tienen las familias de cada sector de Ushuaia.

Las actividades, encabezadas por el doctor en Ciencias Políticas Martín Maldonado, se desarrollaron en los barrios Pipo, Kaupen, Andorra, Dos Banderas, La Cima, Raíces y 640 Viviendas, y en la Secretaría de la Mujer.

Se abordaron temas como asfalto, transporte, servicios, recolección de residuos, estacionamiento, catastro y tasas municipales, alumbrado, espacios verdes, cultura, deportes, esparcimiento, género y juventud, además de otros que surgieron en los distintos encuentros.

El Municipio continuará implementando en los barrios esta propuesta que tiene como objetivo impulsar acciones que beneficien a vecinos y vecinas.