 El estudiantado del EMEI visitó el recinto de sesiones del Poder Legislativo

La vicegobernadora Mónica Urquiza, junto a la secretaria Legislativa, Andrea Rodríguez, recibieron a las y los alumnos de 5 año de la Escuela Modelo de Educación Integral (EMEI) en el recinto de sesiones del Parlamento. Allí, el estudiantado, consultó a las autoridades acerca del funcionamiento del Poder Legislativo, también requirieron precisiones sobre temas de actualidad.

Fueron dos jornadas en las que, acompañados por docentes del establecimiento, los chicos y chicas, pudieron conocer el espacio donde el cuerpo de Legisladores efectúan las sesiones del Poder Legislativo. Mónica Urquiza detalló cómo se gestan las normas, cómo funcionan las Comisiones de Asesoramiento Permanentes, cuáles son los bloques políticos que conforman la Cámara en la actualidad y demás precisiones que fueron de interés de los jóvenes invitados.

Cabe destacar que este tipo de encuentros se enmarcan en la currícula de la materia Construcción de la Ciudadanía. Asimismo, cabe mencionar que para los integrantes del Parlamento son espacios de suma trascendencia dado que constituyen una herramienta que incentiva a los más jóvenes en el camino de su formación como miembros de la comunidad.

Prensa Legislativa, dialogó con el profesor de Historia, Edgar Benítez quien agradeció a la Vicegobernadora y a su equipo de trabajo por el recibimiento. “Ellos realizaron una serie de preguntas para resaltar algunos aspectos puntuales sobre la actualidad turística y económica de la ciudad”, mencionó el docente acompañante.

Agregó que “agradecemos la predisposición de la señora Vicegobernadora, para responder todas las inquietudes. También recorrimos el edificio donde se realizan las sesiones. Quizás algunos de los chicos, el año próximo participen de las pasantías correspondiente al 6 año”, finalizó.