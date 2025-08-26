Turismo Ushuaia incorpora un DEA y capacita a su equipo en primeros auxilios

El personal de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia participó de un curso integral de primeros auxilios, que incluyó Reanimación Cardiopulmonar (RCP), uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA), maniobra de Heimlich, comunicación de emergencia y activación de protocolos.

La capacitación se dictó en la sede de la Cámara de Turismo y estuvo a cargo de la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad.

Walter Ruano, Jefe de Capacitación de Defensa Civil, destacó que “las jornadas brindadas al personal de la Secretaría de Turismo abarcaron los temas más importantes y recurrentes en materia de primeros auxilios. El curso incluye certificación oficial, evaluación teórica y práctica, con maniobras de RCP, uso del desfibrilador y aplicación de torniquetes”.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti, señaló que “para nosotros es fundamental promover la capacitación del personal en todas las áreas que estén bajo nuestra responsabilidad. Ampliar los conocimientos de los trabajadores es una herramienta esencial para brindar un servicio seguro y de calidad, como el que un destino como Ushuaia debe ofrecer”.

La funcionaria agregó que “en este caso, donde se enseña a salvar y proteger vidas, nuestro compromiso es total. Todo conocimiento que ayude a actuar ante una emergencia contribuye a la tranquilidad de los trabajadores, los visitantes y los ushuaienses. Por este motivo, la Secretaría adquirió un equipo Desfibrilador Externo Automático (DEA) de última generación”.

Finalmente, Manfredotti destacó “la importancia de valorar el trabajo, la formación y el profesionalismo del equipo de Defensa Civil Municipal, cuyo compromiso es clave en la seguridad de nuestra comunidad y quienes nos visitan».