La Municipalidad de Ushuaia impulsará la presentación del Libro “Cuentos con Sabores del Fin del Mundo” 

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, a través del Programa Hábito Lector “Cocineritos, Cuentos y Relatos”, llevará adelante este sábado 30 de agosto a las 11:00 horas, en la Sala Niní Marshall, la presentación del libro “Cuentos con Sabores del Fin del Mundo”, una obra literaria colectiva escrita por los 16 centro que forman parte del programa.



La propuesta se enmarca en la celebración del Día del Escritor Infantil Fueguino, fecha establecida cada 31 de agosto por la Ley Provincial N.° 1.566. El encuentro contará con un espacio artístico y cultural, una obra de circo y un poema presentado por una de las sedes del programa, donde familias, niños y niñas podrán disfrutar además de la presentación de este libro realizado de manera conjunta.



El subsecretario de Promoción Educativa, José Luis Paredes, destacó que «estamos muy contentos de llevar adelante esta actividad, que celebra el trabajo colectivo de los niños y niñas en su día. Desde la gestión municipal, vamos a continuar trabajando en acercar a las infancias a la lectura desde el juego y la recreación”.



Para conocer más sobre el Programa de Hábito Lector “Cocineritos, Cuentos y Relatos”, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Educación en @culturayeducacionush.