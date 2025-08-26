El Gobierno firmó el contrato de obra para la electrificación del predio ex Mosca Loca

En el marco del plan de inversión en Seguridad el Gobierno de la Provincia firmó el contrato de obra para la electrificación del predio ex Mosca Loca en la ciudad de Ushuaia.

Participaron de la rúbrica la Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo y Daniel Osvaldo Giri, representante de la empresa Cóndor S.A.

El objetivo de la obra es llevar electricidad a esa zona para trasladar allí el puesto de control policial una vez que el edificio esté acondicionado.

En Ushuaia el actual acceso de control policial ha brindado servicio durante muchísimo tiempo tanto de ingreso como de egreso, pero por el crecimiento de la ciudad ha quedado obsoleto. Es por esto que resulta necesario mudarlo a un sector más apropiado como el emplazamiento conocido como ex Mosca Loca, para brindar una mejor calidad de servicio tanto para los residentes como para los turistas.

Cabe recordar que en dicho puesto confluyen diferentes instituciones de seguridad como la Policía; Protección Civil; Transporte, así como las entidades nacionales que forman parte del esquema de seguridad de la provincia y del país.