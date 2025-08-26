El Gobernador compartió una jornada de charlas y aprendizaje con estudiantes de 5º grado del “Monseñor Fagnano”

El Gobernador Gustavo Melella, junto al Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, compartió este martes una jornada de charlas y aprendizaje con alumnos y alumnas de 5º grado de la escuela provincial “Monseñor Fagnano”. La visita se dio en el marco del proyecto educativo “Construyendo Ciudadanía desde el Fin del Mundo” implementado por la institución.

Durante el encuentro los estudiantes visitaron el Salón Lasserre. También pudieron dialogar con el mandatario y recorrer distintas áreas de Casa de Gobierno.

El proyecto escolar tiene como objetivo principal concientizar sobre la importancia de los poderes de nuestra provincia e impulsar actividades inclusivas, generando la oportunidad para que los alumnos y alumnas conozcan, disfruten y valoren los espacios de Gobierno.