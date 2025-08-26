La secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, María Belén Borgna, afirmó que el trabajo de bacheo en la ciudad “es permanente”, y que se realiza tanto con carácter paliativo como preventivo.

Explicó que las tareas forman parte del Operativo Invierno, pero que también se llevan adelante en distintos sectores cuando las condiciones climáticas lo permiten. “En los últimos días estamos trabajando en doble turno en base a un relevamiento de los puntos a intervenir. Según la característica del bache, definimos si corresponde una reparación paliativa hasta el verano o una más profunda”, señaló.

Borgna indicó que a ese registro propio se suma la información que llega a través del Centro de Atención Vecinal, lo que permite priorizar las zonas de mayor circulación vehicular y calles principales de los barrios. “Si algún vecino de una calle interna detecta un bache y lo informa, también nos sirve para intervenir”, añadió.

Respecto a las calles de tierra, precisó que la recuperación comienza de manera progresiva al finalizar la etapa más cruda del invierno, dado que las variaciones de temperatura diarias generan deformaciones en las trazas. “Avanzamos en función de la condición de cada calle y del tránsito vehicular”, detalló.

Por último, informó que las tareas de recuperación de las arterias principales de tierra continuarán durante septiembre y octubre, y tendrán nuevas intervenciones en la temporada de verano.