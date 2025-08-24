La Municipalidad de Ushuaia concluyó la limpieza de la Avenida Magallanes

En la noche del viernes se realizó la segunda jornada de limpieza de la avenida Magallanes, que estuvo a cargo de personal de diversas áreas de la Municipalidad de Ushuaia con el acompañamiento de la empresa Agrotécnica Fueguina.

La intervención abarcó la totalidad de la extensión de la arteria y consistió en la remoción del barro acumulado durante la temporada invernal, la limpieza de canteros centrales y el levantamiento de basura.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio, David Ferreyra, manifestó que “estas tareas son habituales cuando finaliza la temporada invernal y comienzan a mejorar las condiciones climáticas”.

“Fueron dos jornadas nocturnas de intenso trabajo a cargo de personal de las secretarías de Ambiente, de Planificación e Inversión Pública y de Gobierno, y tuvimos el apoyo de la Dirección de Tránsito y del área de Atención al Vecino”, resaltó.

Por último, Ferreyra expresó que “vamos a replicar estas acciones en distintos sectores de la ciudad de acuerdo a un cronograma que ya tenemos definido”, por lo que “oportunamente solicitaremos a los vecinos su colaboración retirando los vehículos estacionados y así facilitar los trabajos”.