La Municipalidad de Ushuaia celebró el éxito de la segunda edición del Festival Cuerpo & Escena 

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevó a cabo la segunda edición del Festival Cuerpo & Escena. Un evento que colmó de arte y movimiento durante las jornadas del viernes 22 y el sábado 23 de agosto.

La primera jornada, tuvo lugar en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura, el público se convocó para disfrutar de una variada muestra de talentos locales. El escenario vibró con las presentaciones de la Escuela de Danza Árabe Jhainen BellyDance, Distrito Urbano, Cautivas de la Danza, los grupos de K-POP Flip This y X Beat, la Compañía Reemerger, el Estudio Coreográfico de Ushuaia y el Colectivo Afro Fueguino.

Mientras que el sábado, la actividad se trasladó al CePLA – El Palomar, donde jóvenes de entre 12 y 30 años pudieron participar de clases abiertas, esta propuesta tuvo una gran concurrencia, de manera que se ofrecieron talleres de K-POP a cargo de Tatiana Díaz, Danza Tinku con Jhuliana Colque y AfroYoga de la mano de Macarena Trossero.

Desde la Secretaría indicaron que “esta nueva edición del festival reafirma el compromiso de la gestión municipal con la promoción de la cultura y el bienestar social, ofreciendo espacios inclusivos y de calidad para que los jóvenes de Ushuaia exploren y desarrollen su talento”.