Del 4 al 6 de septiembre Ushuaia se prepara para una nueva edición de la “Fiesta de las Colectividades”

En el marco del Día del Inmigrante, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia llevará adelante junto a la Asociación de Colectividades Extranjeras en Ushuaia (ACEDU) la tradicional celebración de la “Fiesta de las Colectividades” en su vigésima tercera edición.

Las propuestas comenzarán el día 1° de septiembre en la Antigua Casa Beban con la muestra “Escudos del Mundo”, exhibición que podrá ser visitada hasta el día sábado 13 de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y los días sábado de 15:00 a 19:00 horas. El día jueves 4 en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura se realizará la tradicional Gala, donde se expondrán atuendos y bailes típicos de cada región.

Los días viernes 5 y sábado 6 en el Microestadio José “Cochocho” Vargas se realizará la “Fiesta de las Colectividades”, contando con un bono de contribución de $2.000 donde las y los asistentes podrán disfrutar de platillos típicos, artesanías, vestimentas y músicas a cargo de 22 colectividades de la ciudad, junto al Centro de Ex-Combatientes de Ushuaia e Hilanderas del Sur.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, detalló que “siguiendo la línea que nos propone el intendente Walter Vuoto de impulsar este gran festejo popular que celebra la multiculturalidad presente en nuestra ciudad, estamos muy contentos de volver a trabajar junto a ACEDU en acercar esta celebración de nuestra historia e identidad como pueblo a todos los vecinos y vecinas”.

Por su parte Ana María Manzur, presidenta de ACEDU, agradeció “el acompañamiento de la Municipalidad, que año a año trabaja para que este festejo que lleva más de dos décadas en nuestra ciudad siga celebrando a las y los inmigrantes que hacen a Ushuaia tan única”.