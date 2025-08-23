La Municipalidad de Ushuaia continúa los trabajos de reparación en diferentes puntos de la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Bacheo, continúa desarrollando trabajos de reparación en diferentes puntos de la ciudad, aprovechando las mejoras climáticas y el secado progresivo del suelo.

Las tareas se realizan a diario según el relevamiento de calles, priorizando las principales arterias y aquellas de mayor circulación. Los trabajos consisten en el bacheo con biomezcla, una mezcla asfáltica aplicada en frío que incluye la limpieza de la superficie, el recambio del suelo en caso de ser necesario, la colocación del material y su posterior compactación.

El plan de bacheo diario se coordina con la Dirección de Bacheo y abarca distintos sectores de la trama urbana, especialmente las calles más transitadas, como Facundo Quiroga, Alfredo Palacios y Eva Perón.

La subsecretaria de Coordinación y Gestión de Obra Pública, Irupé Petrina, explicó que “los trabajos de bacheo que realizamos diariamente implican recorrer toda la ciudad. Se recuadra el bache, se limpia y se repara con asfalto en frío preparado por el propio Municipio, luego se compacta y se sella con arena. Si hay presencia de agua por deshielo, se pospone la reparación hasta que las condiciones lo permitan. En algunos sectores nos encontramos con pérdidas de agua, y en esos casos coordinamos las tareas con las áreas correspondientes”.

Finalmente, Petrina destacó que “este trabajo sostenido de las cuadrillas municipales y de todo el personal involucrado permite mejorar la transitabilidad y dar respuesta a la demanda de los vecinos, incluso en condiciones climáticas adversas”.