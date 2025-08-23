Gobierno conmemoró el 213º aniversario del Éxodo Jujeño 

Este sábado se llevó adelante en Ushuaia el acto central en conmemoración del 213º Aniversario del Éxodo Jujeño en la Plaza Manuel Belgrano, donde se recordó aquel 23 de agosto de 1812 donde el pueblo de Jujuy emprendía el alejamiento de su territorio.

Participaron funcionarios y funcionarias del Ejecutivo Provincial, autoridades del orden provincial y local, autoridades judiciales, veteranos de guerra, fuerzas armadas y de seguridad, diplomáticos, representantes de diversas organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, así como banderas de ceremonia de instituciones educativas.

En Río Grande autoridades de Gobierno también acompañaron el aniversario en la Plaza Jujuy.

El Éxodo Jujeño ocurrió el 23 de agosto de 1812, cuando el pueblo de jujuy, liderado por el General Manuel Belgrano, decidió abandonar su tierra, sus hogares y pertenencias en un acto de profundo amor por la patria.

Aquella acción heroica no fue una retirada, sino una firme declaración de dignidad, patriotismo y compromiso con la libertad. Mujeres, hombres, niños y ancianos, dejando atrás todo lo material, se unieron a la causa de la independencia bajo el mando de un líder que supo anteponer la Nación a cualquier interés personal.