Personal Municipal de Ushuaia inició la limpieza de calle Magallanes

La Municipalidad de Ushuaia comenzó este jueves la primera de las dos jornadas de limpieza de calle Magallanes, que continuarán este viernes entre las 20 y las 00.

Las tareas abarcaron el tramo desde calle 17 de Mayo hasta Piedrabuena e incluyeron limpieza de cordones, remoción de tierra acumulada durante el invierno, mantenimiento de canteros centrales y retiro de basura.

Intervino personal de las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Planificación e Inversión Pública y de Gobierno. La Dirección de Tránsito colaboró con el ordenamiento vehicular, mientras que el área de Atención al Vecino solicitó a los residentes que retiren los autos estacionados para facilitar las labores.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, David Ferreyra, destacó: “Con la mejora del clima y el incremento de la temperatura comenzamos con estas intervenciones. Además, quiero resaltar el compromiso de los trabajadores y trabajadoras que se sumaron a esta jornada nocturna; su gran presencia facilitó la logística de los trabajos”.

Ferreyra agregó que este viernes las tareas continuarán en el tramo desde calle Piedrabuena hasta Marcos Zar, y solicitó nuevamente la colaboración de los vecinos para retirar los vehículos estacionados.

Finalmente, el funcionario recordó que las labores de limpieza de la ciudad se realizan en conjunto con Agrotécnica Fueguina, que está interviniendo en distintos sectores de Ushuaia.