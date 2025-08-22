Más de 200 niños y niñas visitaron la “XVIII muestra del Libertador en Ushuaia”

Más de 200 niños y niñas de distintos jardines de infantes y colegios primarios de la ciudad visitaron la XVIII Muestra del Libertador en Ushuaia en la Antigua Casa Beban. La misma podrá ser visitada hasta el día sábado 23 de agosto.



La exhibición, que se realiza en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín junto a la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ushuaia, presentó a chicos y chicas del Jardín Crecer, el Jardín La Nueva Casita de Todos, la Escuela Experimental Los Alakalufes, el Colegio Don Bosco y la Escuela N°9, artefactos históricos y material audiovisual sobre la vida y obra del Libertador de América, presentándoles las Máximas Sanmartinianas.

La misma podrá ser visitada hasta el sábado 23 de agosto en la Antigua Casa Beban de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y el día sábado de 15:00 a 19:00 horas.

Guadalupe Ocampo, coordinadora de Comunicación y Extensión Cultural, declaró que “estamos muy contentos con la convocatoria que esta muestra tiene año a año y también con la devolución de los chicos y chicas de los colegios que buscan seguir conociendo los hitos del General San Martín”.



“Desde la gestión municipal continuaremos promoviendo y acompañando iniciativas que pongan en valor el legado de nuestros próceres, que dieron su vida por una patria más justa y libre”.



El presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ushuaia, Guillermo Llorente, destacó que “la muestra va a estar disponible hasta el día sábado 23, para que todos y todas puedan disfrutar de estos recuerdos de la patria”.