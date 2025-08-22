La Municipalidad de Ushuaia invita a la comunidad a participar de la presentación del libro “Gaucho Rivero: Padre de la Causa Malvinas”

La Municipalidad de Ushuaia invita a los vecinos y vecinas a participar de la presentación del libro «El Gaucho Rivero: Padre de la Causa Malvinas», del periodista, Jorge Giles, la cual tendrá lugar el miércoles 27 de agosto en la sede del SOEM, ubicado en la calle 8 de noviembre 284, a las 9.30 horas.

La invitación está enmarcada en la capacitación obligatoria sobre la Cuestión Malvinas que realiza el municipio a través de sus Secretarías de Asuntos Malvinas y de Cultura y Educación, para los trabajadores y trabajadoras de la órbita municipal.

La actividad honra la memoria de Antonio Rivero, quién tuvo una valiente resistencia en 1833 contra la usurpación británica. El libro, conserva un relato épico que nos invita a recuperar nuestra memoria histórica y a mantener viva la llama de la Causa Malvinas, un pilar fundamental de nuestra identidad nacional y un homenaje a todos los y las combatientes.

Allí, relata como fue el primer desembarco y poblamiento argentino en Malvinas, la construcción de un pueblo y los enfrentamientos políticos y bélicos contra el colonialismo, en el contexto del rosismo y con personajes como Fitz Roy y Darwin, siendo determinantes en el destino de la soberanía de las islas.

Cabe mencionar que el martes 26, el escritor hará la respectiva presentación del libro, en el Concejo Deliberante de Tolhuin a las 18 horas, y el jueves a las 14 horas, el encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Esther Fadul en Ushuaia, donde se prevé que sea la apertura del Seminario Nacional de Trabajadores del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF).