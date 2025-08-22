La Municipalidad acompañó el primer aniversario del Centro Provincial de Rehabilitación 

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, participó del acto por el primer aniversario del Centro Provincial de Rehabilitación, encabezado por el gobernador Gustavo Melella, que se llevó adelante en la sede de Onachaga 146 con una jornada que incluyó actividades lúdicas, charlas y propuestas abiertas a la comunidad.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó que “el Centro Provincial de Rehabilitación se consolidó como un espacio fundamental en el acompañamiento integral de las personas, garantizando acceso a la salud, la inclusión y la igualdad de oportunidades”.

Asimismo, Martínez subrayó que “desde el Municipio celebramos este aniversario con el compromiso de seguir trabajando en conjunto con el Gobierno de la Provincia y las instituciones de salud, para que cada vecino y vecina de Ushuaia cuente con el acompañamiento que necesita en cada etapa de su vida”.

Por su parte, el subsecretario de Salud de la Municipalidad, Pablo Pesce, valoró “el esfuerzo cotidiano de los equipos profesionales y de cada trabajador y trabajadora del centro, que sostienen una tarea esencial en la rehabilitación y en la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria”.

Desde la Municipalidad remarcaron que la articulación entre los distintos niveles del Estado es clave para garantizar derechos y fortalecer la red de servicios disponibles para la comunidad fueguina.