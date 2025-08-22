El Municipio de Ushuaia sigue acompañando al CAAD en el sueño del edificio propio



La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches, visitó las instalaciones del Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad (CAAD), donde compartió actividades con las personas que allí concurren. También dialogó con las autoridades de la asociación sobre la marcha del proyecto del edificio propio, el cual se erigirá en un terreno cedido por el Municipio.



La funcionaria destacó que “pasamos un momento muy lindo junto a la gente del CAAD, una entidad que cumple un rol de contención e inclusión muy importante”, y destacó “el trabajo que llevan adelante los docentes y profesionales que acompañan a las personas con discapacidad”.



Por otra parte, remarcó que “desde el primer día de la gestión del intendente Walter Vuoto venimos acompañando el sueño del CAAD de contar con un edificio propio”, lo cual “le permitirá a la institución seguir creciendo y pensar el futuro con la tranquilidad de contar con su espacio”.

Finalmente, Henriques Sanches valoró que “aunamos esfuerzos para avanzar y que este proyecto finalmente se pueda hacer realidad”.