La Municipalidad de Ushuaia y Agrotécnica Fueguina realizaron un operativo de limpieza

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y en conjunto con personal de Agrotécnica Fueguina, llevó adelante un operativo de limpieza en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mantener en condiciones las arterias y espacios públicos.

El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, David Ferreyra, explicó que “desde hace diez días, los equipos de Agrotécnica Fueguina comenzaron con las tareas de remoción del barro acumulado en cordones, veredas y banquinas. Primero se intervino en el casco viejo, luego en la Avenida Perito Moreno y recientemente se realizó un importante despliegue en la calle Hipólito Yrigoyen”.

Ferreyra señaló que “aprovechamos la ventana de buen clima para avanzar con el cronograma de limpieza previsto por la empresa y la Secretaría, priorizando los sectores que más lo requieren. El objetivo es que Ushuaia esté cada día más limpia y ordenada”.

Finalmente, el funcionario solicitó a los conductores “circular con extrema precaución en las zonas intervenidas. Aunque el personal está debidamente identificado, es fundamental mantener la distancia y reducir la velocidad, porque la seguridad vial la construimos entre todos”.