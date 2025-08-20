La Municipalidad de Ushuaia realizará una jornada de limpieza en calle Magallanes

La Municipalidad de Ushuaia llevará adelante trabajos de limpieza en toda la extensión de la calle Magallanes, en dos jornadas: este jueves 21 y viernes 22 de agosto, entre las 20 y las 00.

La actividad estará a cargo de personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Subsecretaría de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, con apoyo de cuadrillas de Agrotécnica Fueguina.

El jueves los trabajos se desarrollarán entre 17 de Mayo y Piedrabuena, y el viernes se extenderán desde Piedrabuena hasta Marcos Zar.

Se solicita a los vecinos y vecinas retirar sus vehículos durante esas jornadas para facilitar las tareas.