La Municipalidad de Ushuaia invita a sumarse a la segunda edición del *Festival Cuerpo & Escena*

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, invita a vecinos y vecinas de la ciudad a sumarse a la segunda edición del *Festival Cuerpo & Escena*, un espacio de celebración, arte y encuentro colectivo que tendrá lugar el viernes 22 y el sábado 23 de agosto.

El viernes, desde las 21, la actividad se desarrollará en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura con entrada libre y gratuita. Se presentarán grupos y compañías de danza que construyen sus propuestas desde una mirada comunitaria, inclusiva y diversa. Participarán la Escuela de Danza Árabe Jhainen BellyDance, Distrito Urbano (grupo juvenil y grupo general, bajo la dirección de Oriana Sánchez), Cautivas de la Danza (dirección de Melisa Renko), Grupo K-POP Flip This (coordinación de Jhainen Picol), Grupo Kpop X Beat (coordinación de Tayana Díaz), Compañía Reemerger (dirección de Laura Sánchez), Estudio Coreográfico de Ushuaia (dirección de Tatiana Kobzeva) y el Colectivo Afro Fueguino (dirección de Macarena Trossero).

El sábado la actividad continuará en el CePLA – El Palomar, ubicado en Pablo Imboden 1140, con una jornada de clases abiertas destinada a jóvenes de entre 12 y 30 años. La propuesta comenzará a las 15 con una clase de K-POP para nivel principiante a cargo de Tatiana Díaz, integrante del grupo X-Beat. A las 16 se dictará una clase de Danza Tinku a cargo de Jhuliana Colque, mientras que a las 17 será el turno del AfroYoga con Macarena Trossero. La jornada finalizará a las 18 con una clase general también dictada por Trossero.

La inscripción para participar de las clases se realiza a través de un formulario online en el siguiente link: https://forms.gle/R1RaRPB9FfJihdT27 .

El Festival Cuerpo & Escena busca promover espacios de expresión artística, autocuidado y construcción de identidad desde una perspectiva de derechos, ampliando los canales de participación para niñas, niños, adolescentes y juventudes de la ciudad.

Quienes deseen más información pueden consultar las redes de la Secretaría (@politicas.sociales.ush) .