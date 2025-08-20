Defensa Civil presentó el proyecto para la conformación del Comité Operativo de Emergencia (COE) municipal

La Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Ushuaia presentó hoy el proyecto para la conformación del Comité Operativo de Emergencia (COE) municipal. La exposición estuvo a cargo del director del área, Daniel Vázquez, y se realizó en la sala de reuniones de la Jefatura de Gabinete.

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte; el secretario de Gobierno, César Molina; la subsecretaria de Seguridad Urbana, Nancy Jodurcha; y personal de la Subsecretaría de Comunicación del Municipio.

Durante la presentación se abordaron lineamientos vinculados a la planificación, prevención y respuesta ante posibles emergencias, la identificación de puntos de reunión en la ciudad ante una eventual catástrofe y los protocolos de actuación en caso de desastres naturales, considerando que Ushuaia se encuentra en una zona de riesgo sísmico.

El director de Defensa Civil destacó además el trabajo que el área desarrolla en materia de prevención. Cada año se capacita a más de 20.000 personas en simulacros realizados en la totalidad de los establecimientos educativos y en dependencias de la administración pública. Asimismo, se llevan adelante capacitaciones en el uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) y en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), requisito obligatorio para la obtención de la licencia de conducir.

El jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, agradeció y valoró la labor del personal de Defensa Civil, subrayando que “se trata de un trabajo excelente, que nos llena de orgullo, y que constituye una política fundamental para la seguridad de nuestra comunidad”. También adelantó que “se realizarán próximas reuniones con distintas áreas municipales, a fin de coordinar acciones y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante una situación de catástrofe, optimizando recursos y priorizando siempre la vida humana”.