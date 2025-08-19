La Municipalidad participó del Encuentro de Danzas Folclóricas para la juventud

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañó este domingo en el Centro Cultural Esther Fadul el “Encuentro de Danzas Folclóricas para niños, niñas y adolescentes” organizado por el programa de radio La Peña de Argentina.

La propuesta, que presentó conjuntos de danza tradicional de entre 6 y 10 años, de entre 10 y 17 años y un apartado para malambo, contó con la participación de la Escuela de Danzas Folclóricas Argentinas Tierra Gaucha, a cargo de la profesora Claudia Vallejos, el Taller Municipal Folklore en Zapatillas con la profesora Melisa Renko, el Grupo de Danzas Folclóricas Nuestro Legado de las profesoras Agustina Arteta y los profesores César Cona y Nicolás Zapata, y la Escuela de Danzas Folklóricas Argentinas Arrebol a cargo de la profesora Brisa López. Durante el evento, más de 60 bailarines y bailarinas estuvieron en escena, exhibiendo 22 danzas en presentación para las y los 300 asistentes.

Guadalupe Ocampo, coordinadora de Comunicación y Extensión Cultural, declaró que “nos llena de orgullo ser parte de esta iniciativa, que busca visibilizar las danzas populares gestando un espacio de encuentro para niños, niñas y adolescentes”.

Desde la organización del evento, agradecieron “a la Municipalidad de Ushuaia, que a través de la Secretaria de Cultura y Educación, nos apoyan para hacer posible este evento. Los esperemos a todos y todas en los próximos encuentros”.