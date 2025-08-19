A través del Centro de Acción Legal Comunitario la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una nueva edición de “Ushuaia te escucha”, espacio de participación ciudadana que tiene como objetivo generar un ida y vuelta que permita impulsar propuestas que beneficien a la comunidad y contribuyan al desarrollo de la ciudad.

En esta oportunidad la actividad se desarrolló en el barrio Pipo, donde se conversó sobre la vida comunitaria, la relación vecinal, las necesidades de obras, el estado de los servicios y los reclamos, y los proyectos y propuestas que tienen las familias del sector.

Otros temas abordados fueron asfalto, transporte, servicios, recolección de residuos, estacionamiento, catastro y tasas municipales, alumbrado, espacios verdes, cultura, deportes, esparcimiento, y género y juventud.

Cabe mencionar que el Municipio continuará llevando el dispositivo “Ushuaia te escucha” a los distintos barrios de la ciudad.