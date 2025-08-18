 Más de 250 personas fueron capacitadas por el municipio de Ushuaia durante el primer semestre del año

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, entregó certificados a vecinos y vecinas que completaron distintas propuestas de formación durante el primer semestre de 2025.

Más de 250 personas participaron en los cursos y talleres impulsados por el área, con el objetivo de fortalecer el empleo, promover la economía social y fomentar la inclusión laboral. Las actividades se llevaron adelante en el Punto Digital Ushuaia y en otros espacios municipales.

Las propuestas de capacitación incluyeron Activá tu PC, Dimensión Laboral, Ofimática, Introducción al Software Libre, Excel, Informática Inicial, Iniciando (taller digital para personas mayores), Canva, Liderazgo y Gestión de Equipos, Atención y Comunicación Digital, Fotografía con Celular, Inteligencia Artificial aplicada a Chat GPT, Programación Neurolingüística, Creación de Contenido, Cómo dar Clases y Cursos, Storytelling (Escribí tu Historia), Dibujo Digital, Taller de Juegos, Estrategias de Imagen Personal y Profesional, Mozo de Salón, Gestión y Talento Humano.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, afirmó que «cada certificado representa un paso más en el camino de la formación y el crecimiento personal» y agregó que «estamos convencidos de que la capacitación abre puertas y genera oportunidades reales para mejorar la calidad de vida de las personas».

También destacó «el compromiso y la dedicación del equipo del Punto Digital y del personal municipal que llevó adelante cada una de las propuestas, desde la planificación hasta el acompañamiento de quienes participaron en todo el proceso formativo».

Martínez anticipó que en el segundo semestre del año se sumarán nuevas propuestas de formación y talleres, con la intención de «continuar fortaleciendo las herramientas de empleabilidad y el desarrollo comunitario».

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Territorial, Erick García, expresó que «estas instancias de formación constituyen una herramienta concreta para que las y los vecinos adquieran nuevas habilidades y amplíen sus oportunidades laborales». También remarcó que «la respuesta obtenida durante el primer semestre nos impulsa a seguir generando más espacios de capacitación».