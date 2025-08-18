“La Municipalidad decidió acompañar este hito que fortalece la vinculación entre el deporte, el turismo y la unión de los pueblos”

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo, acompañó el cruce a nado del Canal Beagle realizado este lunes 18 de agosto por la atleta española e ingeniera náutica Begoña Alday, quien unió Cabo Peña (Argentina) con el Paso McKinlay (Chile), nadando un kilómetro y medio en las gélidas aguas del canal fueguino.

La travesía se llevó adelante en condiciones extremas del invierno austral y forma parte de la preparación que la deportista realiza de cara al desafío IronHuman, el primer triatlón en la Antártida previsto para 2026.

El cruce contó con la coordinación y operación de la ONG Nadando Argentina, liderada por el referente mundial de la natación extrema Matías Ola. Además, tuvo el acompañamiento logístico y de seguridad de la embarcación Akawaia, kayaquistas de Ushuaia, Prefectura Naval Argentina, Armada de Chile, Hospital y Bomberos de Puerto Williams, y el Municipio de Ushuaia.

La secretaria de Turismo de la Municipalidad, Viviana Manfredotti, expresó que “atravesar el Canal Beagle uniendo dos naciones hermanas es un evento que es difícil describir en todas sus dimensiones. Hablamos de una actividad deportiva extrema, de promoción mundial, que, a su vez, tiene importancia turística, política y hasta diplomática”.

Manfredotti remarcó que “la Municipalidad decidió acompañar este hito, que viene a consolidar el perfil de nuestra gestión abocada a fortalecer la estrecha vinculación que tiene el deporte, el turismo y la unión de los pueblos”.