La Municipalidad de Ushuaia participó de la 37° edición de la Marchablanca

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Turismo y del Instituto de Deportes participó de la 37° edición de la Marchablanca que lleva adelante el Club Andino Ushuaia, la cual tuvo lugar este domingo en el Valle de Tierra Mayor y convocó a cientos de vecinos, vecinas y turistas de la ciudad.

En un ambiente de festejo, las familias y deportistas continuaron con la tradición local e invitaron a los nuevos a disfrutar del esquí de fondo como así también de las bellezas de la naturaleza, para poner a prueba la destreza según las diferentes categorías. Allí, unas 45 personas participaron de la categoría competitiva de 20 kilómetros, luego la promocional de 10 km, la cual contó con 97 esquiadores y en la tradicional Mini Marchablanca para niños, niñas y adultos, hubo unos 39 participantes.

En tanto, en la categoría competitiva femenina la ganadora fue Mara Caviglia, en la masculina Matías Zuloaga. En los 10 kilómetros, Tiziana Nechi Pazos ocupó el primer lugar del podio y en la masculina, Ian Marco Bianchi.

Desde la Secrretaría de Turismo y del IMD destacaron el trabajo articulado que se llevó adelante desde la organización con la familia Giró y los patrocinadores del evento.