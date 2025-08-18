La Municipalidad de Ushuaia invita a niñas, niños y familias a participar de una jornada especial por el Mes de las Infancias

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, invita a niñas, niños y familias de la ciudad a participar de una jornada especial por el Mes de las Infancias. La actividad se llevará adelante el sábado 23 de agosto, de 16 a 19 horas, en el Microestadio Cochocho Vargas.

La propuesta incluirá múltiples actividades gratuitas y abiertas a toda la comunidad, pensadas para compartir una tarde de encuentro, juego y diversión.

Durante la jornada habrá kermés, juegos, sector gamer, ajedrez gigante, música en vivo y muchas sorpresas más.

Desde el Municipio se continúa impulsando acciones que promueven el derecho al juego, garantizan el acceso a la cultura y fomentan el encuentro entre las familias, generando espacios de disfrute y participación para las infancias.