La Secretaría de Cultura y Educación acompañó la propuesta infantil “El Principito”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañó en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura la presentación de la obra musical “El Principito”, adaptación impulsada por Chic! Academia del clásico de Saint Exupery.



Dicha propuesta, que contó con gran convocatoria de niños, niñas y familias en la Sala Niní Marshall, contó con una puesta en escena de más de 70 artistas fueguinos y fueguinas de distintas edades.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, subrayó “importancia de contar con iniciativas de academias de nuestra ciudad que eligen año a año los espacios municipales, lo que permite continuar visibilizando el gran talento que hay en nuestra ciudad”.



Por su parte la directora de la obra Sonia Capon, agradeció “al intendente Walter Vuoto, el equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura y Educación, el concejal Nicolás Pelloli y a todas las familias, incluida la mía, que ayudaron en hacer este espectáculo y cumplir este sueño. Que haya más Principitos, más talentos que aportan a la cultura. Muchas gracias por esta noche maravillosa”.