El Municipio participó del acto Aniversario del fallecimiento del gral José de San Martín

La viceintendenta de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, junto al secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política del Municipio, Omar Becerra, y al secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili, participaron en el acto conmemorativo del 175° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín que se realizó en las instalaciones de la Base Naval.

Estuvieron presentes funcionarios provinciales, legisladores, concejales de la ciudad, representantes del Poder Judicial, integrantes del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, y autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Becerra sostuvo que “como cada 17 de agosto rendimos honores al padre de la Patria, una de las personalidades históricas más relevantes de la guerra de emancipación americana y de la revolución libertadora, cuya figura debemos enaltecer recordando sus hazañas y virtudes tanto militares como humanas”.

El funcionario afirmó que “hoy como sociedad debemos tener presente su legado defendiendo la soberanía nacional y el ideal de la Patria Grande, reivindicando verdaderamente valores de hermandad, respeto y amor por la defensa de las causas del pueblo”.

Finalmente, instó a la comunidad a “seguir llevando en alto ese espíritu de libertad que permanece vivo en la memoria colectiva y que debemos transmitir a las nuevas y futuras generaciones”.