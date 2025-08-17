El Consejo Juvenil finalizó el trabajo de la Comisión de evaluación del FODEJU 

La Coordinación de Juventudes de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una nueva reunión del Consejo Juvenil donde se finalizó el trabajo de Comisión de Evaluación del Programa FODEJU (Fomento al Desarrollo Juvenil).



Dicha comisión, que fue encabezada por el consejero Santino Emanuel Nicolás Casanova, analizó el Proyecto de Ordenanza elaborado por la concejala Laura Ávila, a fin de debatir los alcances del mismo y elaborar recomendaciones colectivas para enriquecer la iniciativa que en su versión final será remitida a la Comisión de Juventud del Concejo Deliberante y la autora del mismo.



Agustín Monzón, coordinador de Juventudes, explicó que “este proceso se enmarca en la decisión política del intendente Walter Vuoto de impulsar el protagonismo de las juventudes en la vida institucional de la ciudad, fortaleciendo al Consejo Juvenil como herramienta de formación democrática y de participación real en la elaboración de políticas públicas”.