Se realizará una jornada: “La infancia como territorio ético y político” el día viernes 29 de agosto

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Subsecretaría de Promoción Educativa, impulsará junto al IPES “Paulo Freire” y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) la jornada “La infancia como territorio ético y político” a realizarse el día viernes 29 de agosto a las 09:00 horas en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura.

El encuentro, que se desarrolla en el marco del Mes de las Infancias, contará con la participación de Walter Kohan, filósofo de la educación, docente e investigador de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y referente en filosofía con niños y pedagogías críticas. Junto a él, estará la doctora en Ciencias de la Educación y Profesora en Filosofía en la Facultad de Humanidad y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Plata, Laura Agratti, especialista en educación en contexto de diversidad. Quiénes deseen participar, podrán inscribirse en el siguiente formulario: https://acortar.link/PNFS2r.

El subsecretario de Promoción Educativa, José Luis Paredes, destacó que “esta propuesta es parte de una decisión política tomada por el intendente Walter Vuoto de continuar fomentando los espacios de encuentro y diálogo que entienden a la educación como un acto colectivo y profundamente situado en el territorio, algo que venimos trabajando hace más de 5 años con el programa de Hábito Lector”.