La Municipalidad de Ushuaia invita a celebrar el 52° Aniversario del Hip Hop en el CEPLA El Palomar

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, invita a la comunidad a participar de una jornada especial en conmemoración del 52° aniversario del Hip Hop, que se realizará el sábado 16 de agosto, de 15:00 a 17:00 horas, en el CePLA El Palomar (Pablo Imboden 1140).

La propuesta, coordinada por el equipo del CePLA, incluirá la proyección de un documental, un espacio de freestyle libre y una merienda compartida, generando un ámbito de encuentro, expresión artística y participación juvenil.

Desde la Secretaría destacaron que la actividad busca celebrar la cultura del Hip Hop y su valor como herramienta de integración social, además de promover el talento local y fomentar espacios donde adolescentes y jóvenes puedan expresarse de manera libre y creativa.

La actividad es libre y gratuita, abierta a toda la comunidad.