CORTE PROGRAMADO DE ENERGÍA EN USHUAIA

La DPE informa que este viernes 15 de agosto se realizará un corte de energía programado en Ushuaia para realizar trabajos sobre SET N° 230 y poda sobre alimentadores N° 4 y 10.

La interrupción del servicio afectará a las siguientes zonas:

De 09:00 a 14:00 hs aproximadamente:

Alimentador N°4:

    Juan Domingo Perón.
    Towora.
    Los Alerces.
    Los Calafates.
    B° Intevu XVIII.
    B° Juan Domingo Peron.
    B° Los Calafates.
    B° Altos del Beban.
    B° Carlos Beban.
    B° Akawaia.
    Obras Sanitarias.
    B° Los Alerces.
    B° Itulara.
    B° Kaupen.
    B° Pista de Sky.

  De 12:00 a 14:00 hs aproximadamente:

  Alimentador N°10

    B° Piedrabuena.
    Centro de Rehabilitación Provincial.
    Polideportivo Augusto Lasserre.
    B° Brown.
    5 de Octubre.
    Tolkar
    B° Misión Alta.

Sepan disculpar las molestias.

